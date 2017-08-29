Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Невъездная в Украину Лолита снова выступит в Крыму

29.08.2017 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Невъездная в Украину Лолита снова выступит в Крыму

Скандальная российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину на три года, выступит в оккупированном Крыму, сообщает Апостроф.
Лолита споет 2 сентября в Джанкое на празднике, посвященном 100-летию города. Также в бесплатном концерте примут участие Натан, Доминик Джокер, группа «Комбинация». Ведущий праздника - российский актер театра и кино – Александр Олешко".



Теги: Крым, концерт, Лолита Милявская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх