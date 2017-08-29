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Невъездная в Украину Лолита снова выступит в Крыму
29.08.2017 10:40
Скандальная российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину на три года, выступит в оккупированном Крыму, сообщает Апостроф.
Лолита споет 2 сентября в Джанкое на празднике, посвященном 100-летию города. Также в бесплатном концерте примут участие Натан, Доминик Джокер, группа «Комбинация». Ведущий праздника - российский актер театра и кино – Александр Олешко".
Теги: Крым, концерт, Лолита Милявская
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