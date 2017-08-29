Украина определилась с фильмом-претендентом на "Оскар-2018" (ВИДЕО)

29.08.2017 15:50

Украинский оскаровский комитет для представления Украины на престижной кинопремии "Оскар" в 2018 году выбрал фильм "Уровень черного" Валентина Васяновича. Фильм поборется с другими мировыми кинолентами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", передает Телеканал новостей «24».

Об этом в Facebook сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко. "За "Оскар" поборется Валентин Васянович с "Уровнем черного"! Удачи", – написал он.

В украинском фильме рассказывают о проблемах современных людей, где в центре сюжета находится герой на пороге своего 50-летия. Он переживает одиночество и потерю самых дорогих.

Как известно, в фильме почти почти полностью отсутствуют диалоги. Кинолента "Уровень черного" стала лауреатом диплома FIPRESCI 8-го Одесского кинофестиваля.