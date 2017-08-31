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Группа "Грибы" огорчила своих поклонников неожиданным заявлением
Группа "Грибы", которая за год своего существования ворвалась в шоу-бизнес с вирусными треками "Типа грибы", "Тает лед" расстроила поклонников, сообщает ТСН.
Так, во время выступления в Одессе продюсер и участник коллектива Юрий Бардаш заявил, что "Грибы" прекращают свою концертную деятельность.
"Так случилось, что группа заканчивает свою концертную деятельность в этом году, 31 декабря", – сказал Бардаш со сцены.
Перед прекращением своей деятельности группа отправится в тур, который продлится с октября до декабря 2017 года. В Киеве "Грибы" выступят 1, 2 и 3 декабря.
Напомним, что коллектив "Грибы" был основан в Киеве в 2016 году. Его продюсером стал Юрий Бардаш, который до этого занимался Quest Pistols. За время деятельности группа выпустила студийный альбом "Дом на колесах ч. 1".
Теги: Украина, грибы, сцена
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