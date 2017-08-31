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Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов

31.08.2017 20:05
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Ольга Фреймут рассказала, как похудела после родов

Ведущая словно и не рожала. 

Известная украинская телеведущая всего 2 месяца назад стала мамой в третий раз. И перед стартом нового телевизионного сезона она бросила все силы, чтобы привести себя в форму. Как худеет и тренируется Ольга Фреймут, читайте далее в материале, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.

Напомним, что 2 месяца назад Ольга Фреймут родила дочь Евдокию своему возлюбленному Владимиру Локотко. Так как телеведущая вернулась на Новый канал и приступит к съемкам "От пацанки к панянке", сейчас она усиленно худеет.

В интервью изданию "Караван" телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как сбрасывает лишние килограммы после беременности.

"Я считаю, что успех действительно зависит от внешности, а точнее, от веса. Лишний вес – это проблема и признак неухоженности. Вот я поправилась на двадцать килограммов во время беременности, а сейчас уже сбросила шестнадцать. Перешла на безглютеновую диету, занимаюсь силовым фитнесом, стретчингом. Нужно сбросить еще четыре, это для меня критично, критично для камеры и экрана". 

Видео тренировок Ольги Фреймут мы видели ранее, а судя по похудевшей фигуре телеведущей, такой метод питания и тренировок действительно работает.

"Дважды в неделю занимаюсь стретчингом. И безглютеновая диета. Правда, когда у меня съемки, соблюдать ее сложно, но я стараюсь. На весы не становилась давно, но те вещи, которые носила до рождения ребенка, мне по размер"у.



Теги: Донбасс, похудение, родила, Ольга Фреймут
 
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