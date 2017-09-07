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В Киеве выбрали "Мисс Украина-2017"
07.09.2017 16:50
6 сентября в Киеве состоялся финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017". Победу в нем одержала 18-летняя киквлянка Полина Ткач, сообщает Телеканал новостей «24».
Полина учится в Национальном авиационном университете на специальности "Международный бизнес". Живет в Киеве с родителями и сестрой.
Кроме короны, девушка получила также денежный приз в размере 700 тысяч гривен. Теперь Полина Ткач будет представлять Украину на конкурсе Мисс мира 2017 в Китае, который состоится в ноябре.
Теги: Киев, конкурс красоты, Мисс Украина
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