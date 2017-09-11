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Архив - Культура

Звезда «Голодных игр» не пустила российских журналистов на свою пресс-конференцию

11.09.2017 12:10
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Звезда «Голодных игр» не пустила российских журналистов на свою пресс-конференцию

Популярная актриса Дженнифер Лоуренс, известная по ролям в «Голодных играх» и «Людях Икс», выгнала российское телевидение со своей пресс-конференции, сообщает Политека.
Во время пресс-конференции, посвященной картине «Мама!», состоявшейся в Лондоне, знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что не хочет давать никаких комментариев росСМИ из-за «политических причин».
Как только журналисты приехали на мероприятие, им объявили решение Лоуренс и попросили немедленно покинуть помещение. В близком окружении звезды говорят, что знали о подобных намерениях звезды заранее, но сотрудники студии Paramount Pictures пытались уговорить ее изменить позицию.



Теги: Россия, пресс-конференция, Дженнифер Лоуренс, журналисты
 
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