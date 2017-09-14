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Кристина Орбакайте отменила перенесенный концерт в Киеве
14.09.2017 12:00
Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, запланированный на 26 сентября в Киеве, не состоится. Об этом сообщается на украинском сайте продажи билетов Karabas, передает ASN.
Концерт должен был пройти в Национальном дворце искусств "Украина". Цены за билет составяли бы от 300 до 2750 гривен.
Напомним, в марта сообщалось, что концерты российской певицы в Украине перенесены на полгода в связи с позицией активистов, которые обещали артистке "теплый прием".
Следует также отметить, что летом 2014 года Орбакайте выступила на "Днях Москвы" в оккупированном Россией Крыму.
Теги: Киев, концерт, Кристина Орбакайте, отмена
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