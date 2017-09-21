Джейсон Стэтхэм снялся в рекламе на НСК "Олимпийский"

21.09.2017 15:00

Звезда фильмов "Перевозчик", "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер", голливудский актер Джейсон Стэтхэм, побывал в Киеве и принял участие в съемках рекламного ролика на НСК "Олимпийский". Об этом сообщатся на Facebook-странице спортивного комплекса, передает Телеканал новостей «24».

"Думаете съемки под дождем это невесело? Только не тогда, когда в них участвует звезда фильма "Перевозчик" Джейсон Стэтхэм. В это трудно поверить, но на днях на НСК "Олимпийском" компания "Perspectiva" снимала рекламный ролик с его участием. И делала это сочно. Для Вас замечательный Backstage с участием любимого английского актера, гонорары которого приближаются к миллиону долларов", – говорится в сообщении в сети

Однако что это за реклама и для какого бренда или продукта ее снимали пока информации нет.