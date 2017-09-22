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Словакия выдвинула на Оскар совместный с Украиной фильм (ВИДЕО)
Украинско-словацкий фильм "Черта" (украинское название - "Межа", словацкое - "Ciara", буквально "Линия") станет претендентом на кинопремию Оскар от Словакии, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Мировая премьера "Черты" словацкого режиссера Петера Бебьяка состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в июле 2017-го, где картина получила приз за лучшую режиссуру.
Сюжет этой "криминальной истории с элементами триллера и черного юмора", как называют фильм создатели, разворачивается в 2007 году на границе Украины и Словакии. Лента повествует о людях, занимающихся контрабандой, и трудностях, с которыми они сталкиваются из-за присоединения Словакии к Шенгенской зоне и, как следствие, усиления пограничного контроля.
Из украинских актеров в "Черте" сыграли Станислав Боклан, Римма Зюбина, Александр Пискунов.
Всеукраинский прокат фильма стартует 16 ноября этого года.
Теги: Украина, Словакия, фильм, Оскар
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