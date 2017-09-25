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Архив - Культура

Рианна приобрела платье украинского дизайнера

25.09.2017 15:30
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Рианна приобрела платье украинского дизайнера

Для презентации в Мадриде собственной линии косметики Fenty Beauty американская певица Рианна выбрала платье украинского бренда Marianna Senchina, сообщает Телеканал новостей «24».
Весенне-летняя коллекция Марианны Сенчиной была представлена в начале сентября в Киеве. По словам дизайнера, после показа с ней связался стилист Рианны и запросил понравившееся платье.



Теги: Украина, Рианна, дизайнер, платье
 
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