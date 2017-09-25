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В Шотландии нашли картину Рубенса, "притворявшуюся" копией
Портрет герцога Бекингема кисти легендарного фламандского живописца Питера Пауля Рубенса был обнаружен спустя 400 лет после его создания, сообщает сайт Подробности.
Полотно долгие годы находилось в коллекции Музеев Глазго и выставлялось публике в дворянском музее-усадьбе Поллок-хаус. Однако идентифицировано было доктором Бендором Гровенором, ведущим программы "Потерянные шедевры" на телеканале BBC Four лишь недавно.
Перекрашивание портрета и столетняя грязь заставляла музейщиков думать, что это копия с оригинала.
Восстановленный портрет Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема, признал подлинным и Бен ван Бенеден, директор Дома Рубенса в Антверпене.
Он сказал, что это редкое дополнение к собранию портретов Рубенса, во многом раскрывающее его творческий метод в этом жанре.
Теги: Шотландия, картина, Питер Пауль Рубенс
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