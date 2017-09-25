В Шотландии нашли картину Рубенса, "притворявшуюся" копией

25.09.2017 10:00

Портрет герцога Бекингема кисти легендарного фламандского живописца Питера Пауля Рубенса был обнаружен спустя 400 лет после его создания, сообщает сайт Подробности.

Полотно долгие годы находилось в коллекции Музеев Глазго и выставлялось публике в дворянском музее-усадьбе Поллок-хаус. Однако идентифицировано было доктором Бендором Гровенором, ведущим программы "Потерянные шедевры" на телеканале BBC Four лишь недавно.

Перекрашивание портрета и столетняя грязь заставляла музейщиков думать, что это копия с оригинала.

Восстановленный портрет Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема, признал подлинным и Бен ван Бенеден, директор Дома Рубенса в Антверпене.

Он сказал, что это редкое дополнение к собранию портретов Рубенса, во многом раскрывающее его творческий метод в этом жанре.