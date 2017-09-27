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Сергей Жадан презентовал в Киеве роман о войне на Донбассе
27.09.2017 11:54
Украинский писатель Сергей Жадан презентовал 26 сентября в Киеве новую книгу - роман "Интернат". Презентация книги проходила в помещении "Дома кино" в Киеве, сообщает "ОстроВ".
В зале был аншлаг: многие люди стояли в проходе, а часть зрителей разместилась прямо на сцене рядом с писателем. Все желающие могли приобрести книгу и взять автограф у автора. На презентации писатель процитировал отрывок из нового романа, а потом прочитал стихи.
В романе "Интернат" идет речь о людях, оказавшихся на войне на Донбассе. События происходят в январе 2015 года. Это были те дни, когда украинская армия выходила из Дебальцево, а туда входили сепаратисты, когда город был в окружении.
Теги: Донбасс, война, книга, презентация, Сергей Жадан
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