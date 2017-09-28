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Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер
28.09.2017 08:45
Легендарный основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в Калифорнии в возрасте 91 года. Об этом говорится в сообщении Playboy в Твиттере, пенедает телеканал 112 Украина.
В сообщении отмечается, что Хефнер умер от естественных причин, будучи окруженным близкими и друзей, в знаменитом особняке Playboy в Лос-Аджелесе, который приобрел в 1971 году, когда тиражи издания достигали семь миллионов экземпляров в месяц. Хефнер начал публиковать Playboy на своей кухне дома в 1953 году, и через несколько лет издание стало самым продаваемым мужским журналом в мире.
Согласно официальной биографии, Хефнер родился в 1926 году в Чикаго в семье консерваторов-медотистов. Перед созданием Playboy, Хефнер работал корреспондентом в журнале Esquire.
Теги: смерть, основатель, Playboy, Хью Хефнер
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