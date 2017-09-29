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На аукцион выставлен очередной "шедевр" кисти Дональда Трампа
29.09.2017 10:20
Эскиз здания "Эмпайр-Стейт-Билдинг", созданный президентом Дональдом Трампом, выставлен на торгах в аукционном доме в Лос-Анджелесе, сообщает Телеканал новостей «24».
По словам организаторов аукциона, выполненное черным маркером изображения небоскреба, размером 30 на 22 сантиметра, президент США создал во Флориде, когда он открывал свое имение Мар-а-Лаго как частный клуб в 1995 году.
Лот оценен в пределах от 8 до 12 тысяч долларов.
Следует отметить, что один эскиз Дональда Трампа, изображающий панораму Манхэттена, который он нарисовал для благотворительной акции в 2005 году, уже был продан на аукционе летом за 29 тысяч долларов.
Теги: аукцион, Дональд Трамп, рисунки
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