На аукцион выставлен очередной "шедевр" кисти Дональда Трампа

29.09.2017 10:20

Эскиз здания "Эмпайр-Стейт-Билдинг", созданный президентом Дональдом Трампом, выставлен на торгах в аукционном доме в Лос-Анджелесе, сообщает Телеканал новостей «24».

По словам организаторов аукциона, выполненное черным маркером изображения небоскреба, размером 30 на 22 сантиметра, президент США создал во Флориде, когда он открывал свое имение Мар-а-Лаго как частный клуб в 1995 году.

Лот оценен в пределах от 8 до 12 тысяч долларов.

Следует отметить, что один эскиз Дональда Трампа, изображающий панораму Манхэттена, который он нарисовал для благотворительной акции в 2005 году, уже был продан на аукционе летом за 29 тысяч долларов.