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Архив - Культура

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров

02.10.2017 12:45
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров

Американский журнал Forbes подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров на телевидении. Об этом сообщает Украинская правда, сообщает ФОКУС.
Третий год подряд Топ-10 возглавил Джим Парсонс, сыгравший Шелдона в сериале "Теория большого взрыва". За год актер заработал 27,5 млн долларов.
Следующие позиции в рейтинге заняли коллеги Парсонса по сериалу Джонни Галэки (Леонард Лики Хофстедер) с 26,5 млн долларов, Саймон Хэлберг (Говард Джоэл Воловиц) с 26 млн долларов и Кунал Найар (Раджеш Рамаян Кутраппали) с 25 млн долларов.
Пятое место досталось Марку Хармону из сериала "Морская полиция. Спецотдел".
Оставшие места в ТОП-10 заняли Тай Барелли, Эрик Стоунстрит, Кевин Спейси, Эд О'Нил и Джесси Тайлер Фергюсон.



Теги: телевидение, актер, Forbes, рейтинг
 
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