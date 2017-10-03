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Украинско-итальянский фильм получил Гран-при на фестивале во Франции
Украинско-итальянская лента "Изи" получила Гран-при 35-го фестиваля итальянского кино за пределами Италии Annecy Cinema Italien, который проходит в французском городе Анси, передает УНН.
Лента "Изи" режиссера Andrea Magnani получила Гран-при 35-го крупнейшего фестиваля итальянского кино за пределами Италии Annecy Cinema Italien, а в выпуске фестивальной газеты, посвященной лауреатам фестиваля, говорится: "Изи" - идеальный пример провозглашенных фестивалем программных целей. Веселый "роуд-муви", путь которого ведет из Италии в Украину, прежде всего об открытии самого себя через знакомство с другой культурой. Таким образом, Гран-при жюри определяет за оригинальность и исключительное воображение в подходе к серьезной теме".
Кроме того, вместе с наградой, лауреаты Гран-при фестиваля обязательно попадают в широкий прокат во Франции.
Теги: Украина, Италия, фильм, гран-при
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