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Архив - Культура

В Харькове появился самый большой портрет Тараса Шевченко в Украине

04.10.2017 09:00
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В Харькове появился самый большой портрет Тараса Шевченко в Украине

Огромный портрет Тараса Шевченко украсил фасад 17-этажного дома в Харькове, сообщает Телеканал новостей «24».
Авторами впечатляющего мурала в Садовом проезде стала команда художников Kailas-V. Обще площадь мурала составляет более 500 метров квадратны, и этот рисунок на сегодня является самым большим портретом Тараса Шевченко в Украине.



Теги: Харьков, Тарас Шевченко, мурал
 
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