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В Киев прилетел легендарный британский певец Стинг

06.10.2017 09:15
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В Киев прилетел легендарный британский певец Стинг

Известный певец и музыкант Стинг прилетел в Киев. Самолет с артистом приземлился в аэропорту "Борисполь". Организаторы концерта встретили звезду "караваем мира", сообщает сайт Подробности.ua.
Как сообщает СМИ, в городе музыканта будет сопровождать частная охрана. Также он потребовал, чтобы в день концерта на площадке дежурила швея, а во время выступления - врач.
В гримерке музыкант захотел видеть вазоны с цветами и длинный диван. Среди желаний - также комната для медитации и несколько бутылок белого и красного вина.
Концерт легендарный британского исполнителя состоится 6 октября в 20:00 в столичном Дворце Спорта.



Теги: Киев, концерт, Стинг
 
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