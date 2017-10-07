Рэперу "Гнойному" все-таки запретили въезд в Украину

07.10.2017 18:35

Служба безопасности запретила въезд на территорию Украины скандально известного российского рэпера Вячеслава Машнова, который более известен под псевдонимами "Гнойный" и "Слава КПСС", сообщает Телеканал новостей «24».

Ранее сообщалось, что этот российский артист, который неоднозначно высказывался об Украине и украинцах, должен был выступить с концертом в Киеве.

Накануне в СБУ заявили, что официально не имеют к "Гнойному" никаких претензий, однако впоследствии стало известно, что ему таки запретили въезд на территорию Украины.