Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Рэперу "Гнойному" все-таки запретили въезд в Украину

07.10.2017 18:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рэперу "Гнойному" все-таки запретили въезд в Украину

Служба безопасности запретила въезд на территорию Украины скандально известного российского рэпера Вячеслава Машнова, который более известен под псевдонимами "Гнойный" и "Слава КПСС", сообщает Телеканал новостей «24».
Ранее сообщалось, что этот российский артист, который неоднозначно высказывался об Украине и украинцах, должен был выступить с концертом в Киеве.
Накануне в СБУ заявили, что официально не имеют к "Гнойному" никаких претензий, однако впоследствии стало известно, что ему таки запретили въезд на территорию Украины.



Теги: Украина, запрет, СБУ, въезд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх