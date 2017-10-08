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Архив - Культура

Во Львове активисты-радикалы сорвали концерт певца Сергея Бабкина

08.10.2017 10:15
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Во Львове активисты-радикалы сорвали концерт певца Сергея Бабкина

Во Львове из-за протестов отменили концерт певца Сергея Бабкина, который должен был состояться в субботу, 7 октября. Протестующие требовали от артиста, неоднократно выступавшего в РФ и временно аннексированном ею Крыму, публично назвать Россию страной-агрессором, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Вечером представители праворадикальных организаций заблокировали вход в клуб, в котором должен был выступать Бабкин. Пикетчики потребовали встречи с певцом и пообещали снять блокаду, если тот признает РФ государством-агрессором.
Некоторые зрители, купившие билеты на концерт, попытались пройти в клуб, однако протестующие стали их отталкивать. В результате произошли стычки, вмешавшиеся сотрудники полиции задержали несколько человек.
В итоге концерт был отменен, деньги купившим билеты пообещали вернуть на следующей неделе.
Один из пикетчиков рассказал, что Бабкин встретился с ними, однако "не назвал Россию агрессором".
"На вопрос, считает ли он Россию агрессором в Украине, Бабкин ответил, что вырос в семье военных, у него отец - подполковник, брат - майор, а также много знакомых военных, которые ему рассказывают, что происходит. По его мнению, эта ситуация очень неоднозначна и ее нельзя так просто решить", - сказал протестующий.



Теги: Львов, концерт, протест, отмена, Сергей Бабкин
 
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