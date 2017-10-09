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В Японии открыли первый в мире музей Джона Леннона
В Токио состоялось открытие первого в мире музея Джона Леннона, сообщает Gazeta.ua.
Вдова музыканта Йоко Оно объяснила пришедшим на открытие журналистам, что место для музея на противоположной Англии стороне земного шара выбрано, чтобы "отдать дань идеям Леннона об объединении человечества".
Речь, по-видимому, идет, в первую очередь, о знаменитой песне "Imagine", в которой воспевается "братство людей".
Музей размещен на двух этажах здания в 30 км к северу от Токио. Его площадь - 3600 м кв, и он содержит около 130 предметов, связанных с личностью и творчеством рок-легенды.
Среди них - рукописи стихов к песням, ставшим впоследствии всемирно известными, и электрогитара, на которой Леннон играл в начале 60-х, когда "Beatles" была еще малоизвестной группой, выступавшей в гамбургских клубах.
Теги: музей, Токио, Джон Леннон, Йоко Оно
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