Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Японии открыли первый в мире музей Джона Леннона

09.10.2017 09:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Японии открыли первый в мире музей Джона Леннона

В Токио состоялось открытие первого в мире музея Джона Леннона, сообщает Gazeta.ua.
Вдова музыканта Йоко Оно объяснила пришедшим на открытие журналистам, что место для музея на противоположной Англии стороне земного шара выбрано, чтобы "отдать дань идеям Леннона об объединении человечества".
Речь, по-видимому, идет, в первую очередь, о знаменитой песне "Imagine", в которой воспевается "братство людей".
Музей размещен на двух этажах здания в 30 км к северу от Токио. Его площадь - 3600 м кв, и он содержит около 130 предметов, связанных с личностью и творчеством рок-легенды.
Среди них - рукописи стихов к песням, ставшим впоследствии всемирно известными, и электрогитара, на которой Леннон играл в начале 60-х, когда "Beatles" была еще малоизвестной группой, выступавшей в гамбургских клубах.



Теги: музей, Токио, Джон Леннон, Йоко Оно
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх