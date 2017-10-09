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В Париже умер актер-звезда фильмов о высоком блондине
Один из самых популярных актеров французского кинематографа Жан Рошфор умер в Париже, передает Le Monde со ссылкой на семью артиста, сообщает телеканал 112 Украина.
Актер ушел из жизни в возрасте 87 лет. По словам родственников, Рошфор умер в ночь с воскресенья на понедельник, 9 октября, в одной из парижских больниц.
Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Он выступал на театральной сцене и играл на телевидении, а его дебют в кино состоялся в 1958-м. Артист снимался в основном в комедиях.
Фильмография Рошфора включает такие ленты, как "Анжелика, маркиза ангелов", "Высокий блондин в черном ботинке", "Огни Сретенья", "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник", "Краб-барабанщик", "Большое турне", сериал "Граф Монте-Кристо". Актер — лауреат премии "Сезар".
Теги: Париж, звезда, актер
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