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Архив - Культура

В Париже умер актер-звезда фильмов о высоком блондине

09.10.2017 15:05
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В Париже умер актер-звезда фильмов о высоком блондине

Один из самых популярных актеров французского кинематографа Жан Рошфор умер в Париже, передает Le Monde со ссылкой на семью артиста, сообщает телеканал 112 Украина.
Актер ушел из жизни в возрасте 87 лет. По словам родственников, Рошфор умер в ночь с воскресенья на понедельник, 9 октября, в одной из парижских больниц.
Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Он выступал на театральной сцене и играл на телевидении, а его дебют в кино состоялся в 1958-м. Артист снимался в основном в комедиях.
Фильмография Рошфора включает такие ленты, как "Анжелика, маркиза ангелов", "Высокий блондин в черном ботинке", "Огни Сретенья", "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник", "Краб-барабанщик", "Большое турне", сериал "Граф Монте-Кристо". Актер — лауреат премии "Сезар".



Теги: Париж, звезда, актер
 
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