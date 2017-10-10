Вышел трейлер новогого сезона "Секретных материалов" (ВИДЕО)

10.10.2017 13:45

В сети появился трейлер одиннадцатого сезона популярного сериала "Секретные материалы", главные роли в котором сыграли Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. Ролик опубликован на странице The X-Files в YouTube, сообщает телеканал 112 Украина.

В число исполнительных продюсеров входит создатель этого проекта Крис Картер. Новый сезон будет состоять из 10 серий.

Напомним, "Секретные материалы" выходили в эфир с 1993 года по 2002 год. За девять сезонов было показано 202 серии. За девять сезонов телешоу приобрело международную известность. Сериал выиграл 16 премий "Эмми" и пять "Золотых глобусов". Десятый сезон вышел в 2016 году.

Позже стало известно, что "Секретные материалы" продлили еще на один сезон. Увидеть новые серии можно будет уже этой осенью.