Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Украине стартовал национальный отбор на Евровидение 2018

11.10.2017 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине стартовал национальный отбор на Евровидение 2018

10 октября стартовал национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2018. Заявку на участие можно подать до 15 января 2018 года, сообщает ICTV.
Музыкальным продюсером Нацотбора стал известный украинский продюсер и композитор Руслан Квинта, имена членов жюри пока держатся в секрете.
К отбору допускаются исполнители, которые на момент заполнения анкеты или участия в 1-м этапе достигли 16-летнего возраста, имеют исключительные права интеллектуальной собственности на песню.
Прямые эфиры Национального отбора-2018 пройдут в феврале. Состоится два полуфинала – 10 и 17 февраля и финал – 24 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.



Теги: Украина, Евровидение, отбор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх