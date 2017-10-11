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В Украине стартовал национальный отбор на Евровидение 2018
11.10.2017 11:30
10 октября стартовал национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2018. Заявку на участие можно подать до 15 января 2018 года, сообщает ICTV.
Музыкальным продюсером Нацотбора стал известный украинский продюсер и композитор Руслан Квинта, имена членов жюри пока держатся в секрете.
К отбору допускаются исполнители, которые на момент заполнения анкеты или участия в 1-м этапе достигли 16-летнего возраста, имеют исключительные права интеллектуальной собственности на песню.
Прямые эфиры Национального отбора-2018 пройдут в феврале. Состоится два полуфинала – 10 и 17 февраля и финал – 24 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.
Теги: Украина, Евровидение, отбор
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