В Украине стартовал национальный отбор на Евровидение 2018

11.10.2017 11:30

10 октября стартовал национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2018. Заявку на участие можно подать до 15 января 2018 года, сообщает ICTV.

Музыкальным продюсером Нацотбора стал известный украинский продюсер и композитор Руслан Квинта, имена членов жюри пока держатся в секрете.

К отбору допускаются исполнители, которые на момент заполнения анкеты или участия в 1-м этапе достигли 16-летнего возраста, имеют исключительные права интеллектуальной собственности на песню.

Прямые эфиры Национального отбора-2018 пройдут в феврале. Состоится два полуфинала – 10 и 17 февраля и финал – 24 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.