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Украинский певец и киевская группа номинированы на премию MTV от России
12.10.2017 10:25
Представители украинского шоу-биза Иван Дорн и группа "Грибы" номинированы на премию MTV Europe Music Awards в категории Best Russian Act, сообщает Gazeta.ua.
Они - среди пяти лидеров на странице голосования на сайте премии. Также на победу в категории "Лучший российский исполнитель" претендуют экс-солистка поп-группы "Серебро" Елена Темникова, певица Ёлка и рэпер Хаски.
Церемония вручения премии MTV Europe Music Awards-2017 состоится в Лондоне 12 ноября на стадионе "Уэмбли".
Следует отметить, что с 2013 года Украина не номинирует певцов на MTV EMA, из-за закрытия в мае 2013 канала MTV-Украина.
Теги: Россия, Иван Дорн, MTV Europe Music Awards, группа "Грибы"
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