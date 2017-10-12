Украинский певец и киевская группа номинированы на премию MTV от России

12.10.2017 10:25

Представители украинского шоу-биза Иван Дорн и группа "Грибы" номинированы на премию MTV Europe Music Awards в категории Best Russian Act, сообщает Gazeta.ua.

Они - среди пяти лидеров на странице голосования на сайте премии. Также на победу в категории "Лучший российский исполнитель" претендуют экс-солистка поп-группы "Серебро" Елена Темникова, певица Ёлка и рэпер Хаски.

Церемония вручения премии MTV Europe Music Awards-2017 состоится в Лондоне 12 ноября на стадионе "Уэмбли".

Следует отметить, что с 2013 года Украина не номинирует певцов на MTV EMA, из-за закрытия в мае 2013 канала MTV-Украина.