Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Украинский певец и киевская группа номинированы на премию MTV от России

12.10.2017 10:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский певец и киевская группа номинированы на премию MTV от России

Представители украинского шоу-биза Иван Дорн и группа "Грибы" номинированы на премию MTV Europe Music Awards в категории Best Russian Act, сообщает Gazeta.ua.
Они - среди пяти лидеров на странице голосования на сайте премии. Также на победу в категории "Лучший российский исполнитель" претендуют экс-солистка поп-группы "Серебро" Елена Темникова, певица Ёлка и рэпер Хаски.
Церемония вручения премии MTV Europe Music Awards-2017 состоится в Лондоне 12 ноября на стадионе "Уэмбли".
Следует отметить, что с 2013 года Украина не номинирует певцов на MTV EMA, из-за закрытия в мае 2013 канала MTV-Украина.



Теги: Россия, Иван Дорн, MTV Europe Music Awards, группа "Грибы"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх