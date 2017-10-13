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В Одессе появился первый в Украине подземный театр
13.10.2017 11:15
В Одессе, на Военном спуске, 18 создали первый в Украине подземный театр, передает местное издание Думская, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Театр обустроили в доме крупного общественного деятеля и мемуариста Осипа Чижевича.
"Мы целенаправленно искали такое место - помещение с интересной историей и необычной архитектурной составляющей. И нашли мы его тут", - рассказала журналистам руководитель проекта Юлия Юн, добавив, что идея такого театра родилась еще три года назад.
Театр откроют 30 октября. Первым спектаклем, который покажут на подземной сцене, станет "Ифигения, Апофеоз" по мотивам трагедии Эврипида.
Теги: Одесса, театр, подвал
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