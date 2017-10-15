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Архив - Культура

Известный дизайнер "воссоединил" Меркель и Гитлера

15.10.2017 10:30
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Известный дизайнер "воссоединил" Меркель и Гитлера

Модельер "поиздевался" над действующим канцлером.

Карикатура будет опубликована в субботу в журнальном приложении к газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Карикатура выражает недовольство Лагерфельда политикой Ангелы Меркель, которая, по его мнению, привела к тому, что на прошедших выборах в парламент 13% голосов получила правая партия "Альтернатива для Германии". Кутюрье считает, что это произошло из-за того, что в страну по инициативе канцлера въехало более миллиона мигрантов.

На рисунке Лагерфельд изобразил Адольфа Гитлера, который говорит Ангеле Меркель: "Большое спасибо за то, что по недосмотру помогла моим последователям попасть в парламент". Растерянная Меркель на карикатуре спрашивает: "А что я сделала?".



Теги: Донбасс, Ангела Меркель, дизайнер, Гитлер
 
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