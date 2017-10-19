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Группа «Ленинград» выпустила сатирический «предвыборный» клип (ВИДЕО)

19.10.2017 15:35
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Группа «Ленинград» выпустила сатирический «предвыборный» клип (ВИДЕО)

Группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, представила новый клип на песню «Кандидат», режиссером которого выступила Анна Пармас, сообщает replyua.net.
Как сообщает replyua.net, всего за 16 часов клип посмотрели уже 1,8 миллионов пользователей, и таким образом, российская группа установила новый рекорд в Интернете по количеству просмотров. По сюжету нового клипа простой житель населенного пункта Мухино по имени Иван хочет стать политическим деятелем. Во время празднования 1070-летия города он вырывается на сцену, перед этим выпив водки, и поет про выборы, скрепы, взятки. Когда Иван выступает, его жена бьет сумкой. Гулянья набирают обороты, после чего Иван прыгает в толпу.
Анна Пармас, режиссер клипа, долгое время работает со Шнуровым. Она сняла клипы на самые хитовые композиции «Ленинграда» - «В Питере – пить», «Экспонат» и другие.



Теги: выборы, YouTube, группа Ленинград, видеоклип
 
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