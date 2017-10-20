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Во Львове дал концерт экс-«Ляпис Трубецкой»
19 октября во Львове с новой концертной программой выступили Сергей Михалок и группа BRUTTO. Всеукраинский тур проходит в поддержку третьего альбома "Рокки". Сочетание ярких песен, неукротимой энергии и харизмы лидера группы Михалка сплотили вокруг себя молодых фанов - #BRUTTONOSTRA, сообщает gazeta.ua.
На львовском концерте в FESTRepublic.club фаны услышали старые и новые песни: "Воины света", "Гарри", "Мяч", "Железный", "Underdog", "Гири", "Танцуй!","Играй", "Рабкор","Kapital","Будзей Смелым!", англоязычнуют"I Get Wet", "Священный огонь", "Просперо", "Приказ Эрнесто","Moscow Calling", "Черная сотня" и многие другие.
После Львова музыканты выступят в Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Харькове и других городах Украини. 18 ноября последний концерт пройдет в Киеве.
Теги: Львов, концерт, Ляпис Трубецкой
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