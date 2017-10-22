Все рубрики раздела
- Блогер нашел американский прообраз гайдаевской «Кавказской пленницы»11:00
- НОТУ "наварила" на Евровидении-2017 полмиллиарда гривен10:20
- Во Львове дал концерт экс-«Ляпис Трубецкой»16:40
- Ченнинг Татум пострадал из-за скандала с Харви Вайнштейном22:05
- Группа «Ленинград» выпустила сатирический «предвыборный» клип (ВИДЕО)15:35
- Появились новые подробности смерти Дмитрия Марьянова. ВИДЕО11:20
- Джонни Депп вляпался в громкий скандал07:10
- Смерть культового актера: за дело взялись правоохранители18:20
- Ярош пояснив, як «Правий сектор» вербував російського актора Пашиніна в АТО14:23
- Схвильована Джамала звернулася до українців12:45
Блогер нашел американский прообраз гайдаевской «Кавказской пленницы»
Создатели известной советской комедии «Кавказская пленница» могли скопировать сюжет и персонажей из старого голливудского фильма, полная версия которого не сохранилась до наших дней. Об этом сообщил в своем твиттере блогер Рустем Адагамов, информирует Gamebomb.ru.
В 1930 году на экраны вышла американская драматическая комедия «Песня мошенника» (The Rogue Song) с элементами мюзикла и со множеством песен. Режиссером ленты выступил Хэл Роуч (Hal Roach), а дистрибуцией занималась компания MGM. Согласно сюжету, действие происходит в царской России 1910 года. В центре истории оказывается русский бандит Егор, который полюбил принцессу Веру, и решает из мести ее похитить в Кавказских горах. Его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек в исполнении комиков Стэна Лоурела (Stan Laurel) и Оливера Харди (Oliver Hardy). Вместе троица участвует во многих смешных сценах и моментах, а также исполняет музыкальные номера. Таким образом, советский режиссер Леонид Гайдай мог позаимствовать некоторые сюжетные повороты и даже персонажей из голливудского мюзикла для «Кавказской пленницы».
Теги: Голливуд, Кавказская пленница, аналог
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал 11:10
- Кровавое ЧП в Мариуполе: женщина напала с ножом на сына19:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ18:30
- На автовокзале в Селидово обнаружили гранату16:10
- В Мариуполе будет работать такси для маломобильных граждан15:50
- С КЛАДБИЩ КОНСТАНТИНОВКИ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ15:30
- В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ14:50
- Уголовники из «ЛНР» выдают себя за украинских полицейских13:30
- В Рубежном полиция провела операцию по борьбе с самогоноварением13:10
- ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»12:10
- Коррупция не позволяет Украине стать процветающей страной и противостоять России12:50
- Находка немецких археологов заставляет переписать историю возникновения человечества12:30
- В Украине люди еще пользуются советскими паспортами12:10
- Харківську «мажорку» Зайцеву вже почали «відмазувати» 11:50
- Ученые сделали удивительное открытие о саблезубых кошках11:30
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал 11:10
- Блогер нашел американский прообраз гайдаевской «Кавказской пленницы»11:00
- ЕЛЕНА КРАВЕЦ ВЫШЛА В СВЕТ В СТИЛЬНОМ НАРЯДЕ ОТ АНДРЕ ТАНА10:50
- У Росії чоловіка закували в наручники, бо йому не сподобався салат «Цезар»10:30
- 8 cпособів заснути без проблем10:10
- 8 cпособів заснути без проблем10:10
- Медична реформа: названо головне нововведення наступного року21:10
- Андрей Билецкий: Немного времени - и мы обязательно всех посадим20:30
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Полезно ли для здоровья спать днем?10:50
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов
- Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине
- Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою
- Как защитить себя от скачков давления
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)
- До свидания, субсидии! У кого и за что их заберут
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными
- На Чернобыльской АЭС зафиксировано изменение активности излучения
- Порошенко не добрался до Мариуполя