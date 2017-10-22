Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Блогер нашел американский прообраз гайдаевской «Кавказской пленницы»

22.10.2017 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блогер нашел американский прообраз гайдаевской «Кавказской пленницы»

Создатели известной советской комедии «Кавказская пленница» могли скопировать сюжет и персонажей из старого голливудского фильма, полная версия которого не сохранилась до наших дней. Об этом сообщил в своем твиттере блогер Рустем Адагамов, информирует Gamebomb.ru.
В 1930 году на экраны вышла американская драматическая комедия «Песня мошенника» (The Rogue Song) с элементами мюзикла и со множеством песен. Режиссером ленты выступил Хэл Роуч (Hal Roach), а дистрибуцией занималась компания MGM. Согласно сюжету, действие происходит в царской России 1910 года. В центре истории оказывается русский бандит Егор, который полюбил принцессу Веру, и решает из мести ее похитить в Кавказских горах. Его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек в исполнении комиков Стэна Лоурела (Stan Laurel) и Оливера Харди (Oliver Hardy). Вместе троица участвует во многих смешных сценах и моментах, а также исполняет музыкальные номера. Таким образом, советский режиссер Леонид Гайдай мог позаимствовать некоторые сюжетные повороты и даже персонажей из голливудского мюзикла для «Кавказской пленницы».



Теги: Голливуд, Кавказская пленница, аналог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх