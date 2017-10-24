"Потап и Настя" ошеломили поклонников своим заявлением (ВИДЕО)

24.10.2017 15:45

Популярный украинский дуэт "Потап и Настя" взял паузу в общей карьере. Об этом Настя Каменских и Алексей Потапенко сообщили в видео, которое опубликовали в сети 24 октября, сообщает Телеканал новостей «24».

"Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 с половиной лет мы дарили вам хорошее настроение и очень много работали", — без печали сказала Каменских.

Потапенко также вспомнил, что за этот период они выпустили пять альбомов. Артисты добавили, что не знают, сколько продлится пауза.