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Архив - Культура

"Потап и Настя" ошеломили поклонников своим заявлением (ВИДЕО)

24.10.2017 15:45
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"Потап и Настя" ошеломили поклонников своим заявлением (ВИДЕО)

Популярный украинский дуэт "Потап и Настя" взял паузу в общей карьере. Об этом Настя Каменских и Алексей Потапенко сообщили в видео, которое опубликовали в сети 24 октября, сообщает Телеканал новостей «24».
"Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 с половиной лет мы дарили вам хорошее настроение и очень много работали", — без печали сказала Каменских.
Потапенко также вспомнил, что за этот период они выпустили пять альбомов. Артисты добавили, что не знают, сколько продлится пауза.



Теги: видео, Потап, дуэт, обращение, Настя
 
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