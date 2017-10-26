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В США создали первый бродвейский мюзикл об Украине
22-летний композитор и выпускник Беркли, Эрнест Дерябин, написал мюзикл об Украине, который поставят на Бродвее, сообщает сайт Подробности.ua.
Мюзикл носит название "Пунктирная линия". Автор проводит аналогию с линиями на чекистских бумагах, на которых подписывались смертные приговоры во времена войны.
На сюжет в мюзикле автора вдохновило произведение известного украинского писателя Миколы Хвыльового "Я романтика", откуда Эрнест взял концовку. Остальной сюжет - вымысел автора. Но как он признался, все исторические события того времени были учтены.
"Я хотел как можно ярче утрировать опасность политического и идейного фанатизма, показать, какие границы во имя зомбирующей и всеобещающей утопии может перейти человек. Такое может произойти где угодно, даже в Америке. И в любое время. Вторая цель - познакомить Бродвей с Украиной, с ее культурой и историей, но через призму обычных, иногда смешных и даже легкомысленных персонажей, один из которых кроваво и безвозвратно сбился с пути", - рассказал Эрнест Дерябин.
Теги: Украина, мюзикл, Бродвей
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