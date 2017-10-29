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Телешоу «Дом-2» объявило кастинг в «ДНР»
29.10.2017 13:00
Организаторы скандального российского реалити-шоу «Дом-2» ищут участников для участия в проекте на оккупированной части Донецкой области, сообщает «ДонПресс».
В соцсетях местные жители опубликовали фото объявления в котором жители приглашаются на кастинг в оккупированном Донецке.
Напомним, «Дом-2» — это скандальная телепередача, в которой молодые люди и девушки пытаются построить свои отношения на глазах у публики.
Теги: Донбасс, Дом 2, кастинг, ДНР
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