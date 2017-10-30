Назван победитель телешоу "Танцы со звездами" (ВИДЕО)

30.10.2017 09:40

Победителем шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" стал дуэт Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, сообщает СТРАНА.ua.

В течение всей недели зрители голосовали за свои любимые пары, таким образом приближая их к победе. В результате зрительского голосования и баллов жюри стало известно, кто победил в шоу. Так, третье место досталось Алене Шоптенко и Ахтему Саитаблаеву. Второе место заняли Надя Дорофеева и Женя Кот. А вот победу в обновленных "Танцах со звездами" одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко.

"Я вышла на паркет, чтобы сказать: Нет ничего невозможного!" - сказала растроганная Наталья и в знак признательности стала на колено перед своим партнером. - "Ты самый лучший партнер в моей жизни!".





