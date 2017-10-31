Ахтем Сеитаблаев посвятил свой новый фильм Амине Окуевой (ВИДЕО)

31.10.2017 14:40

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев представил трейлер нового фильма "Киборги" и посвятил его Амине Окуевой. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Телеканал новостей «24».

"Дорогие друзья, вместе с командой представляем вам официальный трейлер нашего фильма КИБОРГИ. Амина Окуева, сестра моя... лично я посвящаю эту премьеру тебе. Вечная память... Герои не умирают... Слава Украине!", – написал Сеитаблаев.

Отметим, что фильм выйдет в прокат уже 7 декабря 2017 года.