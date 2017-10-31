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Львовские активисты потребовали убрать памятник Валентине Терешковой

31.10.2017 13:40
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Львовские активисты потребовали убрать памятник Валентине Терешковой

Во Львове разгорается конфликт вокруг памятника советской космонавтке, депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, сообщает Апостроф.
Активисты группы С14 призывают убрать ее памятник из Львова из-за поддержки Терешковой аннексии Крыма.
"Вон Терешкову со Львова!" С14 немного покошмарили памятник советской космонавтки, депутата Госдумы от "Единой России". Она в марте 2014 проголосовала за аннексию Крымского полуострова. Этого памятника не будет во Львове. Обещаем. Нам такие "космонавты" не нужны", - написал в своем Facebook координатор С14 Сергей Мазур.



Теги: Львов, протест, памятник, Валентина Терешкова
 
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