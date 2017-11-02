Все рубрики раздела
- Померла зірка російських кримінальних серіалів11:58
- Умер известный украинский режиссер09:25
- Анфиса Чехова заявила о намерении баллотироваться в президенты России08:40
- Ахтем Сеитаблаев посвятил свой новый фильм Амине Окуевой (ВИДЕО)14:40
- Львовские активисты потребовали убрать памятник Валентине Терешковой13:40
- Стало известно, почему Настя Каменских и Потап не будут больше выступать вместе21:56
- Фильм о героях АТО неожиданно покорил международный фестиваль13:15
- Назван победитель телешоу "Танцы со звездами" (ВИДЕО)09:40
- Анфиса Чехова прокомментировала развод с мужем: "Я была счастлива все семь лет"09:10
- Телешоу «Дом-2» объявило кастинг в «ДНР»13:00
Померла зірка російських кримінальних серіалів
Близькі не розкривають подробиці його смерті
У Санкт-Петербурзі помер актор Сергій Кудрявцев, відомий за серіалами "Убойная сила", "Ментовськие войны" і "Улицы разбитых фонарей". Йому було 56 років.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Причиною смерті актора стала важка хвороба, але більше подробиць близькі Кудрявцева не розкривають. Він боровся з недугою тривалий час.
Церемонію прощання з актором запланували на 3 листопада. Її проведуть в театрі Ленсовєта, на сцені якого він виступав.
Кудрявцев народився в Естонії в 1961 році. У 1981-му виконав головну роль у фільмі-виставі "Казку цю повідаю тепер я світла". У театрі Ленсовєта актор грав з 2005 року.
Також Кудрявцев зіграв епізодичні ролі в декількох сезонах "Вулиць розбитих ліхтарів". На його рахунку зйомки в таких телесеріалах, як "Бандитский Петербург", "Идиот", "Клим" і "Седьмая руна".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, актер, сериал, умерший
- Звезда "Друзей" сделал громкое заявление
- Звезда сериала "Интерны" скрывает свой развод (ФОТО)
- Звезда сериала "День рождения Буржуя" может сесть в тюрьму
- Умер актер, игравший в сериале "Большая перемена"
- Звезда сериала "Сваты" разбился и впал в кому
- Вдовиченков всегда пользуется услугами дублеров и мечтает слетать в космос
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- На Чернобыльской АЭС появится новое хранилище радиоактивных отходов13:00
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- Дело Авакова: рюкзаки шили за 100 грн, а продавали по 280012:31
- Спляча красуня: опубліковано посмертне фото Аміни Окуєвої12:17
- Померла зірка російських кримінальних серіалів11:58
- В Чернобыле началось строительство солнечной электростанции11:50
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Сын Авакова не будет носить электронный браслет: названа причина11:30
- В автозаке и наручниках: 20-летняя Зайцева снова оказалась на месте чудовищного ДТП11:15
- Украина и Канада договорились о сотрудничестве в освоении космоса11:03
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Как перестать нервничать?08:55
- Перещипанные брови: как восстановить08:25
- Если не можете съесть продукт несоленым и несладким - он вам не нужен07:56
- Чому корисно пити оливкову олію натще?07:34
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР