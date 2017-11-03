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ONUKA отказалась от совместного концерта с россиянами

03.11.2017 15:35
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ONUKA отказалась от совместного концерта с россиянами

Украинская группа ONUKA отказалась выступать в Чехии на одной сцене с российскими артистами, сообщает Телеканал новостей «24».
Группа должна была сыграть в Праге на концерте под названием "Showcase of new music from Russia and Ukraine".
Представители ONUKA в комментарии MVUA подтвердили, что группа поставила условие организаторам концерта – изменить афишу и название мероприятия. Также ONUKA готова выступить на отдельной сцене – без участия российских музыкантов.



Теги: концерт, россияне, отказ, ONUKA
 
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