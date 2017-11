Дебютный сингл Насти Каменских оказался плагиатом (ВИДЕО)

06.11.2017 13:25

Дебютную, сольную песню NK (Насти Каменских) назвали плагиатом на композицию The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This, сообщает ICTV.

Пользователи сети заметили, что припев в песне Насти Каменских #этомояночь достаточно сильно похож на трек The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This.

В описании к ролику NK автором песни указан Потап (Алексей Потапенко). Следует отметить, что дебютный клип Каменских вышел только 2 ноября, а The Chainsmokers и Coldplay презентовали свой трек еще в феврале 2017 года.

