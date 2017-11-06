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Дебютный сингл Насти Каменских оказался плагиатом (ВИДЕО)
06.11.2017 13:25
Дебютную, сольную песню NK (Насти Каменских) назвали плагиатом на композицию The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This, сообщает ICTV.
Пользователи сети заметили, что припев в песне Насти Каменских #этомояночь достаточно сильно похож на трек The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This.
В описании к ролику NK автором песни указан Потап (Алексей Потапенко). Следует отметить, что дебютный клип Каменских вышел только 2 ноября, а The Chainsmokers и Coldplay презентовали свой трек еще в феврале 2017 года.
Теги: Настя Каменских, плагиат, сингл
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