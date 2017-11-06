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Архив - Культура

В новом блокбастере Люка Бессона обнаружили украинскую символику

06.11.2017 09:50
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В новом блокбастере Люка Бессона обнаружили украинскую символику

В новом фильме "Валериан и город тысячи планет" французского режиссера Люка Бессона внимательные зрители обнаружили персонажей с украинской символикой, сообщает Znaj.ua.
На приведенном выше стоп-кадре можно увидеть героев ленты, на форме которых желто-синие шевроны с гербом Украины. Позади них установлен желто-синий флаг.
Пользователи соцсетей оценили креатив Бессона и адресовали ему приветствие "Слава Украине!". Украинцы, которые еще не посмотрели этот фильм, пообещали немедленно исправить ситуацию.
События фильма "Валериан и город тысячи планет" разворачиваются в 2700 году. Валериан и Лорелин - космические спецагенты. Очередное задание ждет их на планете Альфа, которая представляет собой сплошной город, где бок о бок живут представители разных уголков вселенной. Выполняя задания, они невольно становятся участниками какого-то заговора, или аферы странных жителей планеты.
Премьера фильма состоялась в июле этого года. Сегодня он доступен для домашнего просмотра.



Теги: Украина, фильм, символика, Люк Бессон
 
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