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В новом блокбастере Люка Бессона обнаружили украинскую символику
В новом фильме "Валериан и город тысячи планет" французского режиссера Люка Бессона внимательные зрители обнаружили персонажей с украинской символикой, сообщает Znaj.ua.
На приведенном выше стоп-кадре можно увидеть героев ленты, на форме которых желто-синие шевроны с гербом Украины. Позади них установлен желто-синий флаг.
Пользователи соцсетей оценили креатив Бессона и адресовали ему приветствие "Слава Украине!". Украинцы, которые еще не посмотрели этот фильм, пообещали немедленно исправить ситуацию.
События фильма "Валериан и город тысячи планет" разворачиваются в 2700 году. Валериан и Лорелин - космические спецагенты. Очередное задание ждет их на планете Альфа, которая представляет собой сплошной город, где бок о бок живут представители разных уголков вселенной. Выполняя задания, они невольно становятся участниками какого-то заговора, или аферы странных жителей планеты.
Премьера фильма состоялась в июле этого года. Сегодня он доступен для домашнего просмотра.
Теги: Украина, фильм, символика, Люк Бессон
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