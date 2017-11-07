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Архив - Культура

В интернете открылся виртуальный музей Василия Стуса

07.11.2017 11:15
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В интернете открылся виртуальный музей Василия Стуса

В интернете появился виртуальный музей, посвященный украинскому поэту Василию Стусу. Музей был создан по инициативе волонтеров, руководит им сын поэта Дмитрий Стус, сообщает Новое время.
На сайте музея выставлены рукописи, личные вещи и фото поэта. Также есть архив аудиозаписей его выступлений, письма друзей и прочее. Создатели утверждают, что опубликовано лишь 5% собранных материалов, их продолжают добавлять. В экспозиции также рассказывается о других известных украинских деятелях, которые были связаны с поэтом.



Теги: Донбасс, музей, Интернет, Василий Стус
 
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