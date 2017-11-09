Ридли Скотт "вырежет" Кевина Спейси из своего нового фильма

09.11.2017 11:30

Сцены с участием актера Кевина Спейси в будущем фильме "Все деньги мира" вырежут и переснимут с другим актером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По сведениям приближенным к съемкам людям, Спейси заменит канадский актер Кристофер Пламмер. Режиссер картины Ридли Скотт, несмотря на столь беспрецедентное решение, не намерен менять дату выхода ленты - 22 декабря.

Напомним, что неприятности у американского актера Кевина Спейси начались из-за громкого секс-скандала.