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Архив - Культура

Ридли Скотт "вырежет" Кевина Спейси из своего нового фильма

09.11.2017 11:30
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Ридли Скотт "вырежет" Кевина Спейси из своего нового фильма

Сцены с участием актера Кевина Спейси в будущем фильме "Все деньги мира" вырежут и переснимут с другим актером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По сведениям приближенным к съемкам людям, Спейси заменит канадский актер Кристофер Пламмер. Режиссер картины Ридли Скотт, несмотря на столь беспрецедентное решение, не намерен менять дату выхода ленты - 22 декабря.
Напомним, что неприятности у американского актера Кевина Спейси начались из-за громкого секс-скандала.



Теги: фильм, удаление, Ридли Скотт, Кевин Спейси
 
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