Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины

10.11.2017 09:45

Певица Анастасия Приходько получила звание "Заслуженный артист Украины". Вручил награду министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

"Я очень благодарна всем за поддержку, за вашу любовь и доверие!!! Я не подведу!" - написала Приходько на своей странице в Facebook.

Кроме того, государственные награды получили еще ряд деятелей культуры.

Так актер Богдан Бенюк получил орден "За заслуги" I степени, звания "Народный артист Украины" удостоили Тараса Чубая, а звание "Заслуженный художник Украины" - Костя Лавра.