В Киеве выступили легендарные Scorpions

12.11.2017 12:30

Легендарная группа Scorpions, на музыке которой выросло не одно поколение, отыграла концерт в Киеве. Несмотря на то, что это уже третье шоу ветеранов рок-сцены в Украине за последние 4 года, очереди на их концерты меньше не стали, сообщает Телеканал новостей «24».

Фанаты легендарных рокеров съехались со всей Украины. Кроме этого, много людей приехали и за границы. В частности, из Израиля и Польши. Хоть люди заранее и позаботились о билетах, однако возле касс выстроилась большая очередь.

Зрителей, которые заблаговременно успели занять места, развлекали музыканты из Перу. И вот, долгожданный выход на сцену. С первых же аккордов фанаты узнали трек с 18 альбома музыкантов. Поздоровался Клаус Майне с украинцами на фоне сине-желтого флага и охотно общался с публикой. Этим не ограничились, и спели вместе. Самые известные хиты Scorpions приберегли на конец.