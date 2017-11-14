Скандальный Иван Дорн стал "Лучшим артистом России"

14.11.2017 10:35

Скандально известный украинский певец Иван Дорн стал "Лучшим артистом России" по версии MTV Россия, сообщает Телеканал новостей «24».

Иван Дорн боролся за награду Europe Music Awards телеканала MTV Россия с Елкой, Хаски, "Грибами" и Еленой Темниковой.

Хотя Иван Дорн надеялся получить главную премию MTV Europe Music Awards, её отдали 19-летнему певцу из Канады Шону Мендесу.