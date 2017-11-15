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Ани Лорак впервые за три года спела в Украине (ВИДЕО)

15.11.2017 11:50
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Ани Лорак впервые за три года спела в Украине (ВИДЕО)

Во вторник, 14 ноября, в киевском дворце "Украина" зрителей юбилейного концерта "FREEDOM BALLET" ждала шокирующая неожиданность, сообщает ТСН.
Перед собравшимися в зале в рамках концерта выступила певица Ани Лорак, которая уже давно работает и живет в России. К слову, только в минувшее воскресенье Ани Лорак получила российскую награду "Золотой граммофон" в Москве.
Интересно, что вплоть до выхода Лорак на сцену никто и не догадывался о том, что она вообще появится в Киеве перед многотысячной публикой.
В афише "FREEDOM BALLET" не было ни слова об участии Ани Лорак в концерте, но организаторы интриговали, что выступит специально приглашенный гость, имя которого держали в тайне.
Заметим, что это впервые за последние три года Ани Лорак выступила в Украине. На сцене артистка исполнила всего одну песню. Зрители очень тепло встретили певицу, Лорак аплодировали стоя и не хотели отпускать. Ни один другой артист на этом шоу не получил столько оваций, сколько получила Ани Лорак. Также на концерте выступали Макс Барских, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Лайма Вайкуле.



Теги: Киев, Ани Лорак, выступление
 
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