В Киев прилетел режиссер культового сериала "Твин Пикс"

17.11.2017 10:40

Американский режиссер Дэвид Линч 16 ноября прилетел в Киев частным самолетом, сообщает ТСН.

Организаторы подарили ему каравай мира - соответствующую надпись на украинском и английском языках выложили прямо на хлебе. А еще режиссеру сериала "Твин Пикс" вручили голубую розу, поскольку она является одним из элементов мистической телесаги.

В пятницу, 17 ноября, у Линча широкая программа. Он встретится с руководством государства, затем с украинскими журналистами, позже со всеми желающими - сессия вопросов и ответов состоится в одном из кинотеатров.

Вечером Дэвид Линч устроит гала-бал в пятизвездочном отеле. Попасть туда сможет каждый желающий, купив билет стоимостью от 23 до 55 тысяч гривен. Деньги пойдут в благотворительный фонд.

Дэвид Линч занимается трансцендентной медитацией и его фонд, который откроется завтра в Киеве, будет учить этому и в нашей стране.

"Сейчас в мире очень много страданий, и я хочу научить, как от этого избавляться", - говорит режиссер.