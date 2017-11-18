Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Одессе активисты сорвали спектакль "артиста-крымнашиста" Райкина (ВИДЕО)

18.11.2017 11:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Одессе активисты сорвали спектакль "артиста-крымнашиста" Райкина (ВИДЕО)

Вечером в пятницу группа активистов ворвалась в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько и сорвала концерт российского артиста Константина Райкина, сообщает ИА "Одесса-медиа".
Прямую трансляцию с места событий вел в Facebook экс-глава одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко.
На видео видно, что зрители пытались вернуть Райкина на сцену, который сбежал оттуда, когда к нему начали идти активисты. Полиция пыталась угомонить активистов, но это оказалось бесполезно.
В итоге поэтический моноспектакль Константина Райкина "Над балаганом небо…" оказался сорван. При этом зрители не стеснялись выражать свое недовольство действиями активистов.
В свою очередь Стерненко заявил, что считает Райкина «крымнашистом, лицом, которое является врагом Украины, публично поддержавшим аннексию Крыма».



Теги: Одесса, протест, спектакль, Константин Райкин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх