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В Одессе активисты сорвали спектакль "артиста-крымнашиста" Райкина (ВИДЕО)
Вечером в пятницу группа активистов ворвалась в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько и сорвала концерт российского артиста Константина Райкина, сообщает ИА "Одесса-медиа".
Прямую трансляцию с места событий вел в Facebook экс-глава одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко.
На видео видно, что зрители пытались вернуть Райкина на сцену, который сбежал оттуда, когда к нему начали идти активисты. Полиция пыталась угомонить активистов, но это оказалось бесполезно.
В итоге поэтический моноспектакль Константина Райкина "Над балаганом небо…" оказался сорван. При этом зрители не стеснялись выражать свое недовольство действиями активистов.
В свою очередь Стерненко заявил, что считает Райкина «крымнашистом, лицом, которое является врагом Украины, публично поддержавшим аннексию Крыма».
Теги: Одесса, протест, спектакль, Константин Райкин
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