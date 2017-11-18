В Одессе активисты сорвали спектакль "артиста-крымнашиста" Райкина (ВИДЕО)

18.11.2017 11:55

Вечером в пятницу группа активистов ворвалась в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько и сорвала концерт российского артиста Константина Райкина, сообщает ИА "Одесса-медиа".

Прямую трансляцию с места событий вел в Facebook экс-глава одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко.

На видео видно, что зрители пытались вернуть Райкина на сцену, который сбежал оттуда, когда к нему начали идти активисты. Полиция пыталась угомонить активистов, но это оказалось бесполезно.

В итоге поэтический моноспектакль Константина Райкина "Над балаганом небо…" оказался сорван. При этом зрители не стеснялись выражать свое недовольство действиями активистов.

В свою очередь Стерненко заявил, что считает Райкина «крымнашистом, лицом, которое является врагом Украины, публично поддержавшим аннексию Крыма».