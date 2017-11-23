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Настя Каменских "зрадила" с "Вечерним Ургантом" (ВИДЕО)

23.11.2017 15:55
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Настя Каменских "зрадила" с "Вечерним Ургантом" (ВИДЕО)

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на российском Первом канале. Видео программы появилось на Youtube, сообщает ICTV.
В студии Первого канала Настя Каменских рассказала о секретах своей красоты, поделилась воспоминаниями из детства в Италии, а также подробнее рассказала о своей творческой деятельности.
Певица заявила, что NK – это часть ее философии, и новое имя она придумала, когда начала вести блог и заниматься спортом.
К слову, некоторых украинцев появление Насти Каменских на российском ТВ разгневало, они никак не могли понять, что “занесло” туда певицу.



Теги: Россия, телевидение, Настя Каменских, Иван Ургант
 
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