Умер Леонид Броневой

09.12.2017 09:17

Уроженец Киева, актер московского театра "Ленком" 88-летний Леонид Броневой умер сегодня, 9 декабря, в 7:30 в больнице в Москве после тяжелой болезни. Даты прощания и похорон будут известны позже.



Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве в еврейской семье. В детстве обучался игре на скрипке в десятилетней музыкальной школе при Киевской консерватории у Д. С. Бертье.



Отец в 1936 году был репрессирован. Мать развелась с ним и сменила сыну отчество с "Соломонович" на "Сергеевич". Несмотря на это они как "семья врага народа" были отправлены в ссылку в Малмыж Кировской области.



В 1941 году им позволили вернуться в Киев, но началась война и они были эвакуированы в Чимкент Казахской ССР, где Леонид учился в средней школе № 10 (ныне — имени Акпан-батыра) и начал самостоятельно работать: ученик пекаря, секретарь-машинист, в пошивочном цехе кукольного театра. Вместе с родителями больше никогда не жил.



В 1950 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана). Во время учёбы работал диктором на радио, вёл передачи на узбекском языке.



После распределения, в 1950—1951 годах — актёр Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина, затем Оренбургского областного драматического театра имени М. Горького.



В 1953 году поступил сразу на третий курс в Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького (Москва), которую окончил в 1955 году (курс А. М. Карева).



После распределения, с 1955 года — актёр Грозненского русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, куда отправился со своей первой женой, тоже актрисой, выпускницей Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина) москвичкой Валентиной Блиновой. Затем был актёром Иркутского драматического театра (ныне — имени Н. П. Охлопкова). Здесь родилась дочь Валя.



В 1958—1961 годах — актёр Воронежского театра драмы имени А. В. Кольцова, куда его пригласил Ф. Гурский, директор театра.



В 1961 году, после смерти супруги, перебрался в Москву — в квартиру, где жила семья покойной жены. Пробы в театрах одни за другими заканчивались неудачей, денег практически не было, и Леонид зарабатывал, играя в домино, отмечает Википедия.



В 1962—1988 годах — актёр Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1988 — Московского театра "Ленком".



С 1964 года играет в кино (на его счету около 40 ролей). Известность получил после исполнения им роли Генриха Мюллера в советском многосерийном телефильме "Семнадцать мгновений весны". Созданный им образ шефа гестапо — не примитивного садиста-костолома, какими часто изображали гестаповцев в советских фильмах, а внешне добродушного, со специфическим чувством юмора старого вояки ("Я старый добрый человек, ваш красавец-шеф злее меня в тысячу раз", "Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно"), не лишённого человеческих черт — с простыми манерами и не слишком щепетильным отношением к начальству ("Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы"), но при этом умного, квалифицированного профессионала и опасного противника, — оказался очень ярким, запоминающимся, вызывающим уважение и даже симпатию. Многие реплики телевизионного Мюллера стали крылатыми выражениями ("Штирлиц, а вас я попрошу остаться…")



Вторым, столь же популярным, персонажем актёра стал Доктор из телефильма "Формула любви" — пожилой человек, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного, ничего такого, что могло бы поколебать уверенность в себе и в правильности своих взглядов на жизнь. Многие фразы Доктора, произнесённые с интонацией Броневого, стали популярными в народе.



Это же относится и к роли артиста эстрады Велюрова из ленты "Покровские ворота": фраза "Заметьте, не я это предложил", произнесённая с незабываемой "велюровской" интонацией.



Не менее яркой стала и роль Герцога в телефильме "Тот самый Мюнхгаузен". И в этом случае фразы персонажа разошлись на цитаты.



В последующие годы актёр сыграл ещё более двадцати ролей в кино. В 2008 году получил премию "Ника" за роль старика-актёра Журавлёва в фильме "Простые вещи".



17 сентября 2012 года во время гастролей театра в Киеве 83-летний актёр попал в реанимацию с острым инфарктом миокарда. В городском Центре сердца ему была сделана операция.



Возвращение Броневого на сцену состоялось спустя 20 месяцев - 28 мая 2014 года - на сцене "Ленкома". Спектакль по пьесе "Вишнёвый сад" А. П. Чехова стал последним спектаклем перед операцией и первым после реабилитации.